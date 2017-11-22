ЦИК определил, как будет информировать о кандидатах в президенты

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ЦИК России определил, как будет информировать избирателей о кандидатах в президенты на выборах 2018 года, в том числе утвердил вид информационного плаката, который будет размещаться на избирательных участках.

Центризбирком в среду принял постановление о комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах в президенты. Секретарь ЦИК Майя Гришина в ходе заседания напомнила, что законом установлен ряд обязательных для опубликования сведений о кандидатах, они публикуются в равных объёмах на разных этапах избирательной кампании.

Она уточнила, что принятый комплекс мер по информированию о кандидатах является только одним из сегментов информирования избирателей о выборах в целом. Работа по информированию о кандидатах предусматривает публикацию биографических данных, сведений о доходах и расходах кандидатов и их супругов, сведений, касающихся зарубежного имущества и сделок.

"Здесь чётко описан и тот информационный плакат, который будет размещаться на каждом избирательном участке и в помещении для голосования, касающийся опубликования биографии кандидатов, включая их фотографическое изображение и ряд сведений, которые будут представлены в Центральную избирательную комиссию", — рассказала Гришина на заседании.

Согласно документу, фотографии на информплакатах будут цветными, фото всех кандидатов должны быть одинакового размера. Эти информационные плакаты в территориальных и участковых избиркомах должны появиться не позднее чем за 30 дней до дня голосования, в исключительных случаях участковая комиссия размещает такой плакат не позднее 20 дней до дня выборов.

Также в постановлении Центризбиркома установлены сроки размещения информации о кандидатах на сайте ЦИК и в средствах массовой информации. Для информирования о кандидатах и выдвинувших их партиях избиркомы на безвозмездной основе используют государственные и муниципальные СМИ.