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Политика

Эксперт прокомментировал картину, подаренную Путину Асадом

17:5221.11.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречиПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Картина, которую сирийский лидер Башар Асад подарил президенту РФ Владимиру Путину, является демонстрацией светского характера Сирии, как государства, заявил РИА Новости заместитель директора Музея Востока Тигран Мкртычев.

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Востоковед рассказал, что написано на картине, подаренной Путину Асадом

Накануне Асад посетил Сочи, где провел переговоры с Путиным и руководством министерства обороны и Генштаба ВС РФ. На встречах Асад поблагодарил российское руководство за "спасение Сирии".

В ходе переговоров Асад преподнес Путину в подарок картину, на которой в традиционной для арабского Востока манере написан небольшой текст. Вручение подарка транслировалось российскими телеканалами.

Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 21 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Появилось фото картины, которую Асад подарил Путину
"Данный подарок президенту Российской Федерации, мне кажется, является очень интересным жестом, демонстрацией светского характера государства Сирии. Дело в том, что в исламской традиции не существует фигуративного изобразительного искусства, зато имеет очень широкое распространение каллиграфия. И картина, котору подарил Башар Асад Владимиру Владимировичу Путину, она как раз и есть часть этой традиции каллиграфии, которая распространена в исламском мире", — сказал Мкртычев.

При этом, по его словам, произведение искусства оформлено, как живописное полотно, что является свидетельством светскости данного государства.

 

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