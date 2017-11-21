Эксперт прокомментировал картину, подаренную Путину Асадом

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Картина, которую сирийский лидер Башар Асад подарил президенту РФ Владимиру Путину, является демонстрацией светского характера Сирии, как государства, заявил РИА Новости заместитель директора Музея Востока Тигран Мкртычев.
Накануне Асад посетил Сочи, где провел переговоры с Путиным и руководством министерства обороны и Генштаба ВС РФ. На встречах Асад поблагодарил российское руководство за "спасение Сирии".
В ходе переговоров Асад преподнес Путину в подарок картину, на которой в традиционной для арабского Востока манере написан небольшой текст. Вручение подарка транслировалось российскими телеканалами.
При этом, по его словам, произведение искусства оформлено, как живописное полотно, что является свидетельством светскости данного государства.