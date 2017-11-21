Глава ЦИК об идее обязательного голосования: это должны решать россияне

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что решение о введении обязательного голосования на выборах может быть принято только гражданами, его нельзя навязать сверху.

Во вторник Центризбирком проводит конференцию об общественном наблюдении на выборах в РФ. Один из участников в ходе выступления предложил сделать голосование на выборах обязательным и, возможно, предусмотреть штрафы для тех, кто будет уклоняться от этой обязанности.

"Обязаловку можно ввести, но эффект может быть прямо противоположным от того, что декларируется. Прежде чем обязывать гражданина, надо обеспечить, чтобы все институты работали так, как они должны работать. Человек должен не просто прийти расписаться, человек должен понимать, что право выбора за ним — не по принуждению, не потому, что кто-то его пугает, что его с работы снимут или завтра будут ещё какие-то ужасные вещи", — заявила в ответ Памфилова.

Нужно, по её словам, "не принуждать, а убеждать человека". "Прежде, чем говорить об обязаловке, если вообще она нужна, мы должны пройти долгий путь к тому, чтобы партии были партиями, чтобы у каждого слоя общества был кто-то, кто бы отражал его интересы", — сказала глава ЦИК.

Она отметила, что некоторые страны, действительно, пошли по этому пути: у них уже достаточно развиты все демократические институты, они сами проводят референдум, на котором решают вопрос об обязательном голосовании.

"Они сами решают, что, "да, это не только наше право, но и обязанность". Но к этому надо идти долго, осознанно, чтобы это было решение не сверху, а самих граждан", — подчеркнула Памфилова.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.