Президент Сербии планирует посетить Россию в середине декабря

БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем передала приветствие от президента РФ Владимира Путина и отметила, что в Москве ожидают визита сербского лидера в декабре текущего года.

"Хочу выполнить поручение президента РФ Владимира Путина, передать Вам добрые пожелания и сообщить, что ждут Ваш визит в декабре этого года, согласованный в удобные для Вас сроки", — сказала Матвиенко во вторник.

По ее мнению, предстоящий визит президента Сербии придаст новый импульс двусторонним отношениям в самых разных сферах. По словам спикера, в ходе предстоящего визита готовится целый ряд документов к подписанию.

Глава Совфеда подчеркнула стратегический характер взаимоотношений России и Сербии, отметив, что эта страна "не только партнер, но и наш братский народ".

"Россия всегда будет поддерживать Сербию", — сказала Матвиенко.

По ее словам, сейчас наступили непростые времена, "против России были введены санкции, которые направлены на сдерживание роста влияния РФ в мире. На Сербию также оказывается давление, которое мы можем расценивать как попытку вмешательства в дела суверенного государства."

В ответ Александр Вучич подчеркнул, что Сербия это независимое государство, и это один из самых важных аспектов. "Мы будем продолжать нашу линию, будем сохранять нашу независимость и суверенитет", — сказал он.