Президент Сербии планирует посетить Россию в середине декабря

БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем передала приветствие от президента РФ Владимира Путина и отметила, что в Москве ожидают визита сербского лидера в декабре текущего года.
По ее мнению, предстоящий визит президента Сербии придаст новый импульс двусторонним отношениям в самых разных сферах. По словам спикера, в ходе предстоящего визита готовится целый ряд документов к подписанию.
Глава Совфеда подчеркнула стратегический характер взаимоотношений России и Сербии, отметив, что эта страна "не только партнер, но и наш братский народ".
"Россия всегда будет поддерживать Сербию", — сказала Матвиенко.
По ее словам, сейчас наступили непростые времена, "против России были введены санкции, которые направлены на сдерживание роста влияния РФ в мире. На Сербию также оказывается давление, которое мы можем расценивать как попытку вмешательства в дела суверенного государства."
В ответ Александр Вучич подчеркнул, что Сербия это независимое государство, и это один из самых важных аспектов. "Мы будем продолжать нашу линию, будем сохранять нашу независимость и суверенитет", — сказал он.