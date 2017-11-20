Команде Собчак в ряде регионов отказали в аренде помещений под штаб

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Команде Ксении Собчак, заявившей о своем намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, в ряде регионов отказали в аренде помещений под предвыборные штабы, сообщила РИА Новости официальный представитель телеведущей Ксения Чудинова.

Говоря о ситуации в Твери, Чудинова пояснила, что в понедельник к зданию, снятому для встреч с волонтерами, пришли из управы. "Угрожают снять якобы несогласованную вывеску. Ждем составления протокола", — рассказала она.

По ее словам, и в других регионах команде Собчак "отказывают в помещениях — один за одним". Так, в доме на набережной Фонтанки в доме 80/2 готовились к открытию штаба в Санкт-Петербурге, "но в день окончательного подписания договора один из собственников отказал подписывать с формулировкой "чтобы не было проблем".

"А в Ростове-на-Дону накануне подписания договора, хотя с ними изначально обсуждалось, что здесь будет штаб Собчак, отказались от предоставления площади на Филимоновской, 252а", — добавила Чудинова.

Возвращаясь к Твери, она рассказала, что владельцы "Гранд отель "Звезда", которые изначально согласовали проведение встречи с волонтерами, за неделю до даты сообщили, что у них "внеплановый ремонт системы вентиляции и кондиционирования в конференц-зале".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".