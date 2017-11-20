Косачев назвал европейских политиков "лигой неудачников"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал "лигой неудачников" европейских политиков, пытающихся списать на РФ свои промахи.
"До того были похожие обвинения со стороны британского премьера Терезы Мэй, испанских властей, германских (выборы), не говоря уже об американцах и украинцах. Что их всех объединяет? То, что они — неудачники. Польша с ее европейской политикой, Великобритания — с Брекзитом, Испания — с Каталонией, прежние американские власти — с Трампом, Украина — с госпереворотом", — написал Косачев на своей странице в Facebook.
Сенатор также назвал политиков "политическими слабаками", которым не хватает мужества признать свои ошибки и поражения. "Каждый раз, когда на Западе будет раздаваться очередной антироссийской вопль, это, скорее всего, будет означать, что в лиге неудачников прибыло", — добавил он.