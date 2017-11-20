Косачев назвал европейских политиков "лигой неудачников"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал "лигой неудачников" европейских политиков, пытающихся списать на РФ свои промахи.

Ранее глава Евросовета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность политикой правящей партии страны "Право и справедливость" ("ПиС") в отношении Украины, предположив, что она может быть "планом Кремля".

"До того были похожие обвинения со стороны британского премьера Терезы Мэй, испанских властей, германских (выборы), не говоря уже об американцах и украинцах. Что их всех объединяет? То, что они — неудачники. Польша с ее европейской политикой, Великобритания — с Брекзитом, Испания — с Каталонией, прежние американские власти — с Трампом, Украина — с госпереворотом", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор также назвал политиков "политическими слабаками", которым не хватает мужества признать свои ошибки и поражения. "Каждый раз, когда на Западе будет раздаваться очередной антироссийской вопль, это, скорее всего, будет означать, что в лиге неудачников прибыло", — добавил он.