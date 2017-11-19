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Политика

Глава парламента Словакии: выступить в Госдуме – честь для каждого политика

21:0719.11.2017
(обновлено: 21:13 19.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкГлава Национального совета Словакии Андрей Данко во время заседания Госдумы РФ. 15 ноября 2017Глава Национального совета Словакии Андрей Данко во время заседания Госдумы РФ. 15 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ПРАГА, 19 ноя – РИА Новости. Глава парламента Словакии Андрей Данко заявил, что для него было честью выступить в Госдуме, и высказался за развитие торговых и культурных отношений с Россией.

Российские парламентарии на официальной церемонии открытия 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Критика евродепутатов и сожаление МИД

В рамках своего визита в Россию Данко в среду выступил перед депутатами Госдумы. После этого группа евродепутатов от Словакии в своем заявлении назвала выступление Данко чересчур пророссийским и идущим вразрез с проевропейской и проатлантической политикой республики, а глава МИД Мирослав Лайчак выразил сожаление в связи с тем, что Данко свое выступление в Госдуме предварительно не проконсультировал с МИД страны.

Выступая в воскресенье по телеканалу TA3, Данко заявил, что "отвечает за каждое свое слово, произнесенное в Госдуме", а "выступление перед российскими депутатами было честью" для него.

Центральная площадь в Братиславе, Словакия
© Fotolia / siempreverde22
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"Возможность выступить в российской Госдуме получает далеко не каждый из политиков. Когда кому-то предоставляется такая возможность выступить в России, Китае или в другой мировой державе, это помогает народу (собственной страны – ред.). Я в своей речи в Госдуме не сказал о том, что мы выходим из Евросоюза. Я поблагодарил за историю, упомянул позитивные моменты", — сказал Данко.

Коснувшись заявления главы МИД о необходимости предварительной консультации внешнеполитических выступлений политиков страны с его ведомством, Данко заявил, что данный вопрос уже урегулирован. "С другой стороны, я являюсь главой парламента и лидером одной из партий правящей коалиции и не собираюсь никого спрашивать о том, могу ли я поприветствовать россиян", — подчеркнул он.

Осуждая события 1968 года (вторжение войск пяти стран Варшавского договора в Чехословакию), нельзя забывать о периоде Второй мировой войны, когда Красная Армия освобождала Европу от фашизма, считает Данко.

Флаг Словакии
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
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"Нельзя всех россиян обвинять в коммунизме. Если бы я должен был осуждать их всех из-за идеологии, то мы в таком случае всех немцев должны были бы винить за идеологию фашизма", — подчеркнул глава словацкого парламента.

Большой потенциал

Данко не видит никакой проблемы в том, что он побывал в Москве по приглашению своего российского коллеги Вячеслава Володина, на которого распространяются западные санкции.

"Необходимо задуматься над тем, что означают санкции. На Думу санкции не распространяются. Россия не находится в изоляции, ее посещают политики многих стран. Туда сейчас летит с визитом чешский президент Милош Земан, были там президент Германии и глава израильского парламента. Но выступить в Госдуме предлагают далеко не каждому", — заявил Данко.

По словам Данко, было бы ошибкой думать, что мир игнорирует Россию.

Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
© AP Photo / Petr David Josek
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"Если бы для Словакии (в отношениях с РФ – ред.) поезд ушел, было бы весьма печально. Страны ЕС развивают свои отношения с Россией. Необходимость этого поняли венгры, сербы или черногорцы. Мы тоже не должны наказывать сами себя, тут (в РФ – ред.) имеется большой потенциал (для торговли – ред.)", — сказал глава словацкого парламента.

Помимо развития торгово-экономических отношений с РФ, в Словакии могли бы обратить больше внимания на расширение изучения русского языка и проявить больший интерес к российской культуре, считает Данко.

"Почему мы при нынешнем распространении американской и немецкой музыки не могли хотя бы часть внимания уделить и русской? Мы забываем о российской культуре и искусстве. Зачем мы осуществляем поляризацию мира на тех, кто лучше, а кто хуже?" — задался вопросами словацкий политик.

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