ПОСЕЛОК НИКОЛА (Иркутская область), 18 ноя — РИА Новости. "Единая Россия" после партийного съезда в декабре приступит к созданию во всех федеральных округах партийных платформ, в каждом из которых их будет четыре — по числу действующих платформ на федеральном уровне, рассказал в субботу РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко.

Партийный съезд ЕР пройдет с 22 по 23 декабря в Москве. В настоящее время в партии действуют четыре платформы: либеральная, патриотическая, социальная и платформа по поддержке предпринимательской инициативы. Все платформы были перезапущены в апреле текущего года. Занимавший тогда должность секретаря генсовета ЕР Сергей Неверов отмечал, что работа платформ будет направлена на реализацию программы, с которой партия шла на выборы.

"После фактической перезагрузки в апреле платформ мы сосредоточили всю их работу на федеральном уровне, то есть существовали только федеральные площадки. Сейчас мы активно обсуждаем, и приступим к этому активно после съезда, мы будем погружать работу платформ на региональный уровень. При работе на федеральном уровне будет запущено еще по четыре площадки — зеркальная схема — в каждом федеральном округе", — сказал Ревенко.

Он добавил, что в каждом округе и регионе при обсуждении федеральной повестки есть еще и региональная специфика. "Пока мы планируем это сделать на уровне федеральных округов, чтобы было легче администрировать. Дальше мы уже будем смотреть, где, в каком регионе уже это может быть нужно, или мы зафиксируемся на федеральных округах", — сказал замсекретаря генсовета ЕР.

При этом, отметил Ревенко, платформы на уровне округов "будут привязаны к формированию новых МКС (межрегиональных координационных советов — ред.) и синхронизированы с этим". "Поскольку формирование и новых МКС, и платформ будет на уровне федеральных округов, очевидно, нужно будет этот процесс синхронизировать", — заключил Ревенко.

Согласно уставу ЕР, центральные органы партии организуют внутрипартийные дискуссии ее членов, сторонников по актуальным проблемам развития страны и вопросам развития и совершенствования партии, в том числе путем формирования и развития внутрипартийных платформ.

На встрече с журналистами 1 ноября Турчак сказал, что предложит реформировать систему межрегиональных координационных советов партии, чтобы они были полностью привязаны к федеральным избирательным округам. Работа политических платформ, отметил он, должна быть проецирована с федерального уровня "по крайней мере на уровень межрегиональный, окружной, а впоследствии и до регионов". Вертикаль платформ также должна быть выстроена, отмечал Турчак.