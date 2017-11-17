Елена Исинбаева присоединилась к Putin Team

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева заявила о своем присоединении к движению Putin Team.

"Я в команде #putinteam. I'm on the team #putinteam", — написала двукратная олимпийская чемпионка на своей странице в Instagram под фотографией, на которой изображена вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Я в команде #putinteam I'm on the team #putinteam Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Ноя 17 2017 в 7:24 PST

Ранее сообщалось, что хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Спортсмен подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года. В минувшую субботу на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что "время придет, поговорим на эту тему".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.