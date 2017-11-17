Атамбаев выразил надежду на сохранение братских отношений России и Киргизии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду на сохранение уровня отношений двух стран.

В пятницу Путин принял Атамбаева в своей резиденции в Стрельне.

"Я очень рад нашей встрече, потому что, конечно же, вот тот уровень, который сложился между Кыргызстаном и Россией, я хотел бы, чтобы он сохранился всегда, на века. Потому что, вы знаете прекрасно, были попытки все это разрушить, разломать. Повести в другую сторону. И эти шесть лет для меня были очень непростые в этом плане", — рассказал Атамбаев.

"И, конечно, я молюсь за то, чтобы эти братские отношения, которые мы, слава богу, восстановили, чтобы они дальше только крепчали", — заявил президент республики.

Говоря о своем участии в Санкт-Петербургском международном культурном форуме, Атамбаев признался, что является поклонником авторской песни. Он отметил, что самые лучшие барды были в России, в связи с чем предложил на одном из следующих культурных форумов уделить этому жанру отдельное внимание.

Путин, в свою очередь, пообещал посоветоваться с деятелями культуры по этому вопросу.