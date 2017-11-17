В Кремле пока не знают, будет ли Путин баллотироваться в президенты

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, обсуждал ли российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным возможность привлечения последнего для написания экономической части предвыборной программы для действующего главы государства, если он решит баллотироваться на новый срок, сказал, что таких заявлений от президента еще не было.

"Пока неизвестно, будет ли баллотироваться Путин на следующий президентский срок. Как вы знаете, он об этом ничего не говорил",- сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Песков сообщил, что Путин в пятницу встречался с Кудриным.

Выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.