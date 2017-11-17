Об участии Путина в съезде "Единой России" говорить рано, заявил Песков

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Говорить о возможном участии президента РФ Владимира Путина в съезде "Единой России" пока рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подождите, мы сообщим об этом. Мы своевременно даем эти сообщения. Пока рано еще", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии президента в съезде единороссов.

Партийный съезд "Единой России" пройдет в Москве с 22 по 23 декабря, сообщил ранее и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак. На повестке съезда будут два основных вопроса: определение приоритетных задач на 2018 года и кадровые вопросы. Одной из тем, которую планируется поднять на общепартийном собрании,- формат участия политического объединения в предстоящей президентской кампании. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.