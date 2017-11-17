"Это все ради страны": Овечкин прокомментировал создание Putin Team

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что создал общественное движение в поддержку президента Владимира Путина ради России и людей, которые ее поддерживают. Об этом спортсмен рассказал в интервью, опубликованном в четверг в электронной версии газеты The New York Times.

"Это все ради страны. Я просто хочу сделать все, что могу для моей страны", — заявил Овечкин.

Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" также отметил, что идея создать движение была его собственной и ориентирована на людей, которые поддерживают Россию. "Putin team – это Putin Team. Это просто для людей, которые поддерживают страну, и это, по сути, простая вещь", — подчеркнул хоккеист.

Овечкин также сказал, что у него, как и у многих других хоккеистов, нет какой-либо склонности к политике. "Мы не настолько умны. Мы просто остаемся в стороне и делаем свою работу", — пояснил он.

Российский хоккеист Александр Овечкин 2 ноября объявил о создании общественно движения Putin Team в поддержку главы государства. Об этом спортсмен написал в Instagram.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Ноя 2 2017 в 9:07 PDT

"Я никогда не скрывал своего отношения к нашему Президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много", — написал Овечкин. Спортсмен призвал сторонников российского лидера объединиться и "показать всем сильную и сплоченную" страну.

В Кремле приветствовали инициативу хоккеиста. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, в какой форме будет реализована инициатива Овечкина.

В госдепартаменте США, комментируя заявление Овечкина о создании Putin Team, отметили, что "уважают право на свободу слова и мысли".