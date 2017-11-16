"Единая Россия" ответила на доклад TI о финпомощи партиям

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В "Единой России" отвергли заявления Transparency International о теневом финансировании партии и заявили, что принимают средства на свою деятельность только от тех организаций, которые соблюдают российское законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального исполнительного комитета партии в четверг.

Transparency International Russia в четверг опубликовала доклад о финансировании российских политических партий и избирательных кампаний "Деньги на выборах", где анализируется процесс получения средств партиями и кандидатами от государственных и коммерческих структур.

"Партия принимает финансовую помощь только от организаций, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации. В случае выявления фактов получения финансовой помощи от организаций, не отвечающих требованиям законодательства РФ, денежные средства в соответствующем размере возвращаются", — сообщили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что информация о юридических лицах, оказывающих финансовую поддержку партии, "является общедоступной и раскрывается в отчетах "Единой России", которые обнародуются ЦИК России".

Transparency International Russia — российский филиал международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, которая выступает за предотвращение коррупции через обеспечение действенности антикоррупционных механизмов. Финансируется Transparency International в основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии, Британии, а также Еврокомиссии и средств частных фондов, таких как Агентство международного развития (USAID), Национальный фонд за демократию (NED), Фонд Сороса.

В апреле 2015 года Минюст РФ включил Transparency International Russia в реестр "иностранных агентов", посчитав, что получающая зарубежное финансирование организация занимается политической деятельностью.

Основных руководителей Transparency International подозревают, в частности, в связях с американским ЦРУ и британской разведкой МИ-6. Так, основатель TI Петер Эйген ранее работал консультантом в Фонде Форда, который обвиняют в том, что он является "крышей" ЦРУ, и фонде Карнеги за международный мир — другой "ширме" американской разведки. Американский филиал организации был основан Майклом Хершманом, бывшим офицером военной разведки, вторым человеком в USAID, который сегодня руководит антитеррористическим отделом в Торговой палате США.