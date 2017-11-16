"Единая Россия" ответила на доклад TI о финпомощи партиям

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В "Единой России" отвергли заявления Transparency International о теневом финансировании партии и заявили, что принимают средства на свою деятельность только от тех организаций, которые соблюдают российское законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального исполнительного комитета партии в четверг.
"Партия принимает финансовую помощь только от организаций, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации. В случае выявления фактов получения финансовой помощи от организаций, не отвечающих требованиям законодательства РФ, денежные средства в соответствующем размере возвращаются", — сообщили в пресс-службе.
Там также подчеркнули, что информация о юридических лицах, оказывающих финансовую поддержку партии, "является общедоступной и раскрывается в отчетах "Единой России", которые обнародуются ЦИК России".
В апреле 2015 года Минюст РФ включил Transparency International Russia в реестр "иностранных агентов", посчитав, что получающая зарубежное финансирование организация занимается политической деятельностью.
Основных руководителей Transparency International подозревают, в частности, в связях с американским ЦРУ и британской разведкой МИ-6. Так, основатель TI Петер Эйген ранее работал консультантом в Фонде Форда, который обвиняют в том, что он является "крышей" ЦРУ, и фонде Карнеги за международный мир — другой "ширме" американской разведки. Американский филиал организации был основан Майклом Хершманом, бывшим офицером военной разведки, вторым человеком в USAID, который сегодня руководит антитеррористическим отделом в Торговой палате США.