РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Шестеро на одного: получится ли у демократов добиться импичмента Трампа

16:4516.11.2017
(обновлено: 16:54 16.11.2017)
02450
© REUTERS / Yuri GripasПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Yuri Gripas

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Шестеро конгрессменов-демократов заявили о том, что будут добиваться слушаний в Палате представителей по вопросу об импичменте президента CША Дональда Трампа. В вину главе государства ставят то, что он якобы препятствует правосудию в деле о предполагаемом российском вмешательстве в выборы. Кроме того, Трампа упрекают в увольнении директора ФБР Джеймса Коми и давлении на СМИ. Есть ли перспективы у инициативы демократов — в материале РИА Новости.

Суть конфликта

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в перерыве рабочего заседания лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Трамп доверяет мнению разведки в вопросе "вмешательства России" в выборы
Никогда прежде о необходимости отстранить американского лидера от власти не заявляли одновременно больше двух конгрессменов. Несмотря на рост числа недовольных, сторонники импичмента остаются в меньшинстве, поскольку  не пользуются поддержкой у руководства Демократической партии.

За то, чтобы поднять вопрос об импичменте Трампа, в конгрессе выступают шестеро: Стив Коэн, Луис Гутьерез, Эл Грин, Адриано Эспаллат, Марсия Фадж и Джон Ярмут. По их словам, речь на этом этапе идет не о голосовании, а лишь об официальном обсуждении темы парламентариями.  Представитель  Иллинойса Гутьерез признает, что большинство его единомышленников-демократов не поддерживают эту инициативу. "Я вижу преступление и должен набрать "911" немедленно. В такой ситуации нет возможности добиваться согласия всех моих соседей", — парирует он.

© AP Photo/Patrick Semansky, FileДональд Трамп за игрой в гольф
© AP Photo/Patrick Semansky, File
Дональд Трамп за игрой в гольф

Представляющий штат Теннесси Коэн уверяет, что официальное обсуждение импичмента было бы полезно для Демократической партии в преддверии промежуточных выборов в парламент, назначенных на 2018 год. "Думаю, электоральную базу демократов нужно активировать. Поддерживающие нас люди должны знать, что в конгрессе есть готовые встать и выступить против этого президента", — объясняет Коэн.

В августе конгрессмен, которого относят к крайне левому крылу демократов, уже затрагивал тему импичмента. Тогда Коэн обвинял президента в том, что тот отказался решительно осудить ультраправых после волнений в штате Виргиния.

Несмотря на аргументы конгрессмена из Теннесси, лидер демократического меньшинства в конгрессе Нэнси Пелоси не готова поддержать импичмент. По мнению большинства ее однопартийцев, эффект от запуска процедуры будет прямо противоположным тому, на который рассчитывает Коэн. Разозленные давлением на президента избиратели республиканцев мобилизуются — и не допустят победы демократов на промежуточных выборах.

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

Сорос против Трампа

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Thomas Peter
Трамп не исключил, что мог бы стать другом Ким Чен Ыну
Первым о перспективе досрочного прекращения полномочий Трампа в ноябре 2016-го заявил профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, прославившийся тем, что предсказал победу республиканца на выборах. Тогда в эту победу не верил никто из экспертов.

"Я хотел сделать еще одно предсказание. Оно не базируется на моем методе, это просто предчувствие. Им (верхам Республиканской партии. — Прим. ред.) не нужен Трамп в качестве президента, потому что они не могут его контролировать. Он непредсказуем. Они бы предпочли Пенса — последовательного, консервативного, контролируемого республиканца. И я совершенно уверен, что Трамп даст повод для импичмента", — заявил год назад Лихтман.

Как и прогнозировал профессор, в 2017-м об отрешении президента заговорили представители истеблишмента Демократической партии. И чем дальше, тем больше становилось их число.

На сегодняшний день у американского президента два влиятельных противника, принадлежащих к одной с ним нише — крупному бизнесу. В январе этого года миллиардер Джордж Сорос назвал Трампа политическим самозванцем и предсказал неудачу всех его инициатив. Связанные с Соросом СМИ развернули информационную кампанию против президента, а сам финансист упомянул об импичменте Трампа.

Месяц назад, в октябре, в борьбу за отстранение президента включился другой миллиардер — Том Стайер. Предприниматель зарегистрировал сайт, на котором собирает подписи за отставку главы государства. Нынешнего главу США Стайер обвиняет в атаке на независимые средства массовой информации и деструктивном поведении во время корейского кризиса: якобы своими непродуманными действиями Трамп подводит мир к ядерной войне. 

Насколько реальны шансы убрать американского лидера из игры? В разговоре с РИА Новости вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов выразил сомнение в том, что инициатива с импичментом может вылиться во что-то серьезное — даже при условии победы демократов на выборах-2018.

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси

"Нужно иметь в виду, что импичмент президента — крайне длительная процедура в Соединенных Штатах, растягивающаяся не менее чем на год, а то и на несколько лет. В 2018 году демократам разумнее будет сфокусироваться на будущих президентских выборах, чем пытаться прогнать Трампа. Важно и другое: война президента и конгресса, которая может вспыхнуть, если процесс импичмента действительно запустят, навредит самим США. Администрация Трампа в таком случае будет блокирована: иностранные партнеры не станут договариваться с президентом, судьба которого неясна. Вряд ли большинство представителей истеблишмента устроит подобный поворот", — полагает Абзалов. 

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон
© AFP 2017 / Jim Watson
"Все пошло прахом". Американская правящая команда сыплется на глазах
Эксперт также отмечает, что политическое положение Трампа в Штатах лишь ухудшается.

"Год назад никто не говорил о нелегитимности его избрания, теперь же такие сомнения можно услышать даже от его однопартийцев-республиканцев. Трампу кое-что удалось за это время — он смог провести бюджет. С одной стороны, сумев договориться по отдельным положениям с влиятельными оппозиционными игроками, нащупать какие-то уровни поддержки, президент, однако, не смог переломить положение в свою пользу. Политически он не стал сильнее, чем был полгода назад", — резюмирует Абзалов.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена