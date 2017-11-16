Шестеро на одного: получится ли у демократов добиться импичмента Трампа

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Шестеро конгрессменов-демократов заявили о том, что будут добиваться слушаний в Палате представителей по вопросу об импичменте президента CША Дональда Трампа. В вину главе государства ставят то, что он якобы препятствует правосудию в деле о предполагаемом российском вмешательстве в выборы. Кроме того, Трампа упрекают в увольнении директора ФБР Джеймса Коми и давлении на СМИ. Есть ли перспективы у инициативы демократов — в материале РИА Новости.

Суть конфликта

Никогда прежде о необходимости отстранить американского лидера от власти не заявляли одновременно больше двух конгрессменов. Несмотря на рост числа недовольных, сторонники импичмента остаются в меньшинстве, поскольку не пользуются поддержкой у руководства Демократической партии.

За то, чтобы поднять вопрос об импичменте Трампа, в конгрессе выступают шестеро: Стив Коэн, Луис Гутьерез, Эл Грин, Адриано Эспаллат, Марсия Фадж и Джон Ярмут. По их словам, речь на этом этапе идет не о голосовании, а лишь об официальном обсуждении темы парламентариями. Представитель Иллинойса Гутьерез признает, что большинство его единомышленников-демократов не поддерживают эту инициативу. "Я вижу преступление и должен набрать "911" немедленно. В такой ситуации нет возможности добиваться согласия всех моих соседей", — парирует он.

© AP Photo/Patrick Semansky, File Дональд Трамп за игрой в гольф © AP Photo/Patrick Semansky, File Дональд Трамп за игрой в гольф

Представляющий штат Теннесси Коэн уверяет, что официальное обсуждение импичмента было бы полезно для Демократической партии в преддверии промежуточных выборов в парламент, назначенных на 2018 год. "Думаю, электоральную базу демократов нужно активировать. Поддерживающие нас люди должны знать, что в конгрессе есть готовые встать и выступить против этого президента", — объясняет Коэн.

В августе конгрессмен, которого относят к крайне левому крылу демократов, уже затрагивал тему импичмента. Тогда Коэн обвинял президента в том, что тот отказался решительно осудить ультраправых после волнений в штате Виргиния.

Несмотря на аргументы конгрессмена из Теннесси, лидер демократического меньшинства в конгрессе Нэнси Пелоси не готова поддержать импичмент. По мнению большинства ее однопартийцев, эффект от запуска процедуры будет прямо противоположным тому, на который рассчитывает Коэн. Разозленные давлением на президента избиратели республиканцев мобилизуются — и не допустят победы демократов на промежуточных выборах.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне © AP Photo / Jacquelyn Martin Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

Сорос против Трампа

Первым о перспективе досрочного прекращения полномочий Трампа в ноябре 2016-го заявил профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, прославившийся тем, что предсказал победу республиканца на выборах. Тогда в эту победу не верил никто из экспертов.

"Я хотел сделать еще одно предсказание. Оно не базируется на моем методе, это просто предчувствие. Им (верхам Республиканской партии. — Прим. ред.) не нужен Трамп в качестве президента, потому что они не могут его контролировать. Он непредсказуем. Они бы предпочли Пенса — последовательного, консервативного, контролируемого республиканца. И я совершенно уверен, что Трамп даст повод для импичмента", — заявил год назад Лихтман.

Как и прогнозировал профессор, в 2017-м об отрешении президента заговорили представители истеблишмента Демократической партии. И чем дальше, тем больше становилось их число.

На сегодняшний день у американского президента два влиятельных противника, принадлежащих к одной с ним нише — крупному бизнесу. В январе этого года миллиардер Джордж Сорос назвал Трампа политическим самозванцем и предсказал неудачу всех его инициатив. Связанные с Соросом СМИ развернули информационную кампанию против президента, а сам финансист упомянул об импичменте Трампа.

Месяц назад, в октябре, в борьбу за отстранение президента включился другой миллиардер — Том Стайер. Предприниматель зарегистрировал сайт, на котором собирает подписи за отставку главы государства. Нынешнего главу США Стайер обвиняет в атаке на независимые средства массовой информации и деструктивном поведении во время корейского кризиса: якобы своими непродуманными действиями Трамп подводит мир к ядерной войне.

Насколько реальны шансы убрать американского лидера из игры? В разговоре с РИА Новости вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов выразил сомнение в том, что инициатива с импичментом может вылиться во что-то серьезное — даже при условии победы демократов на выборах-2018.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси © AP Photo / J. Scott Applewhite Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси

"Нужно иметь в виду, что импичмент президента — крайне длительная процедура в Соединенных Штатах, растягивающаяся не менее чем на год, а то и на несколько лет. В 2018 году демократам разумнее будет сфокусироваться на будущих президентских выборах, чем пытаться прогнать Трампа. Важно и другое: война президента и конгресса, которая может вспыхнуть, если процесс импичмента действительно запустят, навредит самим США. Администрация Трампа в таком случае будет блокирована: иностранные партнеры не станут договариваться с президентом, судьба которого неясна. Вряд ли большинство представителей истеблишмента устроит подобный поворот", — полагает Абзалов.

Эксперт также отмечает, что политическое положение Трампа в Штатах лишь ухудшается.

"Год назад никто не говорил о нелегитимности его избрания, теперь же такие сомнения можно услышать даже от его однопартийцев-республиканцев. Трампу кое-что удалось за это время — он смог провести бюджет. С одной стороны, сумев договориться по отдельным положениям с влиятельными оппозиционными игроками, нащупать какие-то уровни поддержки, президент, однако, не смог переломить положение в свою пользу. Политически он не стал сильнее, чем был полгода назад", — резюмирует Абзалов.