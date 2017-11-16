МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Возможность введения обязательного второго тура на выборах президента России, как и любая инициатива, может обсуждаться законодателем, хотя в мировой практике нет механизмов выборов, в рамках которых избирателям по сути предлагается просто еще раз переголосовать, сказала РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы в четверг предложил законодательно закрепить норму об обязательном втором туре на президентских выборах в России.

"Я считаю, что любая инициатива должна быть рассмотрена законодателем, он вырабатывает решение. Но я впервые слышу, что вообще такая может быть система в ситуации, когда большинство голосов на выборах выявлено в первом туре", — сказала Гришина, комментируя инициативу.

"Просто предложение гражданам, по существу, переголосовать – вот по смыслу что предлагается – такого, в общем-то, не знает мировая практика. Все-таки не очень обоснованно, по-моему; но, да, может обсуждаться", — добавила она.

Секретарь ЦИК подтвердила, что проведение второго тура на выборах в любом случае предполагает дополнительные расходы.

В настоящее время согласно федеральному закону "О выборах президента Российской Федерации" избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более 50% голосов избирателей. Повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей, возможно в том случае, если на пост президента претендовали более двух человек и ни один из них не получил поддержку более 50% проголосовавших россиян.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Также свои кандидатуры намерены выдвинуть журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов.