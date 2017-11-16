МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Возможность введения обязательного второго тура на выборах президента России, как и любая инициатива, может обсуждаться законодателем, хотя в мировой практике нет механизмов выборов, в рамках которых избирателям по сути предлагается просто еще раз переголосовать, сказала РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.
"Я считаю, что любая инициатива должна быть рассмотрена законодателем, он вырабатывает решение. Но я впервые слышу, что вообще такая может быть система в ситуации, когда большинство голосов на выборах выявлено в первом туре", — сказала Гришина, комментируя инициативу.
"Просто предложение гражданам, по существу, переголосовать – вот по смыслу что предлагается – такого, в общем-то, не знает мировая практика. Все-таки не очень обоснованно, по-моему; но, да, может обсуждаться", — добавила она.
Секретарь ЦИК подтвердила, что проведение второго тура на выборах в любом случае предполагает дополнительные расходы.
В настоящее время согласно федеральному закону "О выборах президента Российской Федерации" избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более 50% голосов избирателей. Повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей, возможно в том случае, если на пост президента претендовали более двух человек и ни один из них не получил поддержку более 50% проголосовавших россиян.
Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.
О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Также свои кандидатуры намерены выдвинуть журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов.