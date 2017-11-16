МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно закрепить норму об обязательном втором туре на президентских выборах в России.

"Говорят, не известно, будет второй тур, не будет второго тура. А надо норму закона сделать: обязательно второй тур, и двое набравших максимальное количество голосов выходят во второй тур, и пусть избиратели еще раз могут подумать, кого поддержать. А мы заранее говорим, что все известно", — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания ГД в четверг.

В настоящее время согласно ФЗ "О выборах президента Российской Федерации" избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более 50% голосов избирателей. Повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей, возможно в том случае, если на пост президента претендовали более двух человек и ни один из них не получил поддержку более 50% проголосовавших россиян.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Также свои кандидатуры намерены выдвинуть журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов.