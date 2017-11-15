Зюганов заявил, что ему стыдно за страну из-за "мадам из "Дома-2"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ему стыдно за страну после высказываний одного из кандидатов в президенты России.

"Одна мадам из "Дома-2" в качестве "кандидата по вызову" начинает нести всякую чушь, мне стыдно становится за страну", — заявил Зюганов на пресс-конференции.

По словам лидера коммунистов, решение о его участии в президентской гонке примет на декабрьском съезде КПРФ "вся команда партии". Зюганов подчеркнул, что на выборы надо идти с конкретной программой и командой, которые есть у КПРФ.

О планах участвовать в голосовании заявила бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Собчак.

Свои кандидатуры также намерены выставить лидер ЛДПР Владимир Жириновский, журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков и лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова. Партия "Яблоко" планирует выставить кандидатом Григория Явлинского. О планах баллотироваться также сообщили политолог Андрей Богданов, один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.