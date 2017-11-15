Медведев отшутился на вопрос о своем участии в предстоящих выборах

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев отшутился на вопрос о своем участии в выборах.

"На выборы не планируете в этом году?" — спросил премьера корреспондент Life.

"Нет, в этом году выборов нет", — ответил глава правительства.

На уточняющий вопрос про 2018 год Медвдев, занимавший пост президента с 2008 по 2012 год, отвечать не стал.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. На данный момент о планах баллотироваться заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков и лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова. Партия "Яблоко" планирует выставить кандидатом Григория Явлинского. От КПРФ, вероятно, на выборы пойдет Геннадий Зюганов, однако окончательное решение примет партийный съезд.