В ГД внесли законопроект, увеличивающий сроки за ложные сообщения о теракте

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Справедливой России" Ольга Епифанова внесла в Госдуму законопроект, увеличивающий уголовную ответственность за ложное сообщение об актах терроризма до 7 лет лишения свободы.

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Согласно действующей статье УК, за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. Если те же деяния, повлекли крупный ущерб, либо наступление иных тяжких последствий, предполагается наказание до 5 лет тюрьмы.

"Предлагаемый проект федерального закона направлен на предотвращение заведомо ложных сообщений об актах терроризма и предусматривает введение повышенной уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 5 лет, если подобное деяние было совершено неоднократно, а также устанавливает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору", — говорится в тексте пояснительной записки.

Автор отмечает, что заведомо ложные сообщения о готовящихся террористических атаках сеют панические настроения, а также нарушают функционирование объектов жизнеобеспечения, тогда как в период с 2012 по 2016 год количество телефонных звонков об актах терроризма продолжает расти из года в год.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников подготовил законопроект, который предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы за "телефонный терроризм".

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ.