МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Справедливой России" Ольга Епифанова внесла в Госдуму законопроект, увеличивающий уголовную ответственность за ложное сообщение об актах терроризма до 7 лет лишения свободы.
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"Предлагаемый проект федерального закона направлен на предотвращение заведомо ложных сообщений об актах терроризма и предусматривает введение повышенной уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 5 лет, если подобное деяние было совершено неоднократно, а также устанавливает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору", — говорится в тексте пояснительной записки.
Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников подготовил законопроект, который предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы за "телефонный терроризм".
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ.