Симоньян о СМИ-иноагентах: мои соболезнования всем журналистам

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала принятые Госдумой поправки о СМИ-иноагентах.

"Мои искренние соболезнования всем журналистам — и нашим, и не нашим — чьи щепки летят, пока на Капитолийском холме рубят лес", — приводит RT слова Симоньян.

Сегодня Госдума приняла соответствующий закон. Теперь его должен рассмотреть Совет Федерации. Разработка документа стала ответом на притеснение российских СМИ в США. При этом в нижней палате парламента отметили, что это решение "никак не повлияет на свободу слова".

Что означают поправки

Иноагентом может стать любое зарубежное СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

В поправках не упомянуты конкретные издания или телеканалы.

Решение о признании СМИ иноагентом будет принимать министерство юстиции.

Минюст может создать отдельный реестр СМИ-иностранных агентов, если возникнет такая необходимость.

СМИ, признанные иноагентом, должны будут соответствующим образом маркировать свои материалы и предоставлять отчеты.

СМИ, которые откажутся регистрироваться, подпадут под действие нормы закона об иноагентах-НКО.

Поправки никак не отразятся на работе российских СМИ.

Поправки внесли в законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в России организаций. Авторами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры четырех думских фракций и председатели ряда комитетов нижней палаты.

В начале ноября американский Минюст предписал RT зарегистрироваться иностранным агентом.

По словам Симоньян, телеканалу пришлось выбирать между выполнением этого "дискриминационного" требования и уголовным делом. Компания будет отстаивать свою позицию в суде.

В Кремле заявили, что любые посягательства на свободу российских средств массовой информации за рубежом не останутся без жесткого ответа.

В США многие иностранные государственные СМИ, например британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы как иноагенты.