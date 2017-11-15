Правительство Германии выразило заинтересованность в диалоге с Россией

БЕРЛИН, 15 ноя – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Германия весьма заинтересована в диалоге с Россией в самых разных областях, как в сфере гражданского общества, так и на высшем политическом уровне, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы очень заинтересованы в ведении диалога с Россией в самых разных областях, в том числе в сфере гражданского общества, в том числе диалога, который существует на высшем политическом уровне", — сказал Зайберт.

"У нас есть причины для озабоченности, причины для прямой критики, мы об этом говорили, комментируя противоправные действия (России), но мы видим также, что Россия играет крайне важную роль для стабильности Европы и при решении многочисленных международных вызовов, это страна, к сотрудничеству с которой стремится Германия", — добавил он.

Госдума в среду приняла закон, согласно которому иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст. В среду этот закон будет направлен для рассмотрения в Совет Федерации. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов были внесены во втором чтении и стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Зайберт выразил надежду, что государственная немецкая телерадиовещательная компания Deutsche Welle сможет беспрепятственно продолжать работу в России.