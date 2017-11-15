МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму не имеет никаких перспектив, а также ничего общего с реальным положением дел в регионе, заявил заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

"Попытка протащить через ООН антироссийский проект резолюции по правам человека в Крыму, инициированный Украиной, как и предыдущие аналогичные инициативы Киева, не имеет никаких перспектив и ничего общего с реальным положением дел с правами человека, свободой вероисповедания и обучением на родных языках в Крыму. Эта откровенная провокация имеет целью подлить масла в топку русофобам и подогреть антироссийские настроения в западном обществе", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Железняк выразил надежду, что члены ООН "не позволят манипулировать собой Украине и не станут слепыми исполнителями очевидного политического заказа", так как такие международные организации, как ООН, "должны взвешенно относиться к политическим провокациям и самостоятельно давать оценки происходящим в мире событиям".

"В России подобные инициативы Киева четко классифицируют не только как провокацию, но и как угрозу территориальной целостности и безопасности нашей страны, неотъемлемой частью которой является Крым. Все фантазии на тему изменения статуса российского региона — лишь в воспаленном воображении украинских националистов и их спонсоров на Западе", — заявил парламентарий.

Политик подчеркнул, что в России с одинаковым уважением относятся к правам каждого человека, народа, культуры и традиционной религии и представители любых международных организаций могут приехать в Крым, провести свой объективный анализ обстановки в этом регионе и лично убедиться в этом.

Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" был подготовлен Украиной, его соавторами выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Он "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма".

Власти и общественные деятели Крыма называли украинский проект абсурдным и подчеркивали, что он не отражает реальную ситуацию на полуострове.

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