МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму не имеет никаких перспектив, а также ничего общего с реальным положением дел в регионе, заявил заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.
"Попытка протащить через ООН антироссийский проект резолюции по правам человека в Крыму, инициированный Украиной, как и предыдущие аналогичные инициативы Киева, не имеет никаких перспектив и ничего общего с реальным положением дел с правами человека, свободой вероисповедания и обучением на родных языках в Крыму. Эта откровенная провокация имеет целью подлить масла в топку русофобам и подогреть антироссийские настроения в западном обществе", — цитирует Железняка его пресс-служба.
"В России подобные инициативы Киева четко классифицируют не только как провокацию, но и как угрозу территориальной целостности и безопасности нашей страны, неотъемлемой частью которой является Крым. Все фантазии на тему изменения статуса российского региона — лишь в воспаленном воображении украинских националистов и их спонсоров на Западе", — заявил парламентарий.
Политик подчеркнул, что в России с одинаковым уважением относятся к правам каждого человека, народа, культуры и традиционной религии и представители любых международных организаций могут приехать в Крым, провести свой объективный анализ обстановки в этом регионе и лично убедиться в этом.
Власти и общественные деятели Крыма называли украинский проект абсурдным и подчеркивали, что он не отражает реальную ситуацию на полуострове.
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