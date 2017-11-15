Госдума приняла в I чтении проект о видеонаблюдении на выборах президента

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволяет членам Общественной палаты быть наблюдателями на выборах президента и предусматривает видеонаблюдение за подсчетом голосов.

Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД госстроительству и по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О выборах президента РФ".

Поправками предлагается расширить перечень субъектов, которые смогут назначать своих наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов президента. Согласно проекту закона, своих наблюдателей вправе будет направлять Общественная палата Российской Федерации, а также общественные палаты субъектов РФ. При этом общественные палаты субъектов смогут назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные в соответствующем регионе, сообщил Крашенинников.

"Расширение контрольных полномочий общественных палат направлено на реализацию и защиту избирательных прав граждан при проведении выборов главы государства. Это позволит обеспечить открытость избирательного процесса, что является одним из важнейших принципов проведения выборов", — отметил депутат.

Также законопроектом предусматриваются изменения, направленные на законодательное закрепление возможности размещения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях территориальных избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования.

Как сообщил ранее Крашенинников, с принятием проекта видеонаблюдение будет возможно не только при голосовании, но и при подсчете голосов в территориальной избирательной комиссии. По словам парламентария, это позволит устранить возможные ошибки, а также ограничить возможность фальсификаций при подсчете голосов, укрепив тем самым доверие граждан к результатам выборов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.