Госдума поддержала поправку о СМИ — иностранных агентах

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом".
32.2%Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США
50.7%В этот список нужно внести все иностранные СМИ
9.0%Достаточно ужесточить правила аккредитации
8.1%Не вижу смысла ограничивать их деятельность
Как отмечают парламентарии, законопроект станет ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
Рабочая группа, которую возглавлял вице-спикер Госдумы Петр Толстой, подготовила поправки, согласно которым СМИ, имеющие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ иностранными агентами. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст.
В порядке, установленном Минюстом, к иностранному СМИ могут быть применены положения закона об НКО, регулирующие правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, за исключением специальных положений, которые применяются исключительно к организациям, созданным в форме некоммерческой организации. Согласно тексту документа, иностранное СМИ, выполняющие функции иностранного агента, несет права и обязанности, предусмотренные законом об НКО.
Кроме того, вице-спикер ГД отметил, что решение о необходимости создания отдельного реестра СМИ-иностранных агентов также будет принимать Минюст.
Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин указал на то, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.