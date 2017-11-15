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Политика

Нужна "рука Москвы". Сможет ли Россия спасти Венесуэлу от дефолта

08:0015.11.2017
(обновлено: 08:17 15.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро во время встречи в Большом Кремлевском дворцеПрезидент России Владимир Путин и президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро во время встречи в Большом Кремлевском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Представители Венесуэлы прибыли в Россию, чтобы добиться соглашения о реструктуризации   государственного долга. Эта договоренность помогла бы Каракасу избежать сползания в финансовую пропасть. Ранее министр экономики России Антон Силуанов заявил РИА Новости о принципиальной готовности пересмотреть условия выплат. Помочь сторонникам "Боливарианской революции" согласны и в Китае — крупнейшем кредиторе чавистов. По утверждению Пекина, переговоры с наследником Уго Чавеса — президентом Мадуро — о перенесении сроков выплат по долгу "проходят в нормальном ключе".

© REUTERS / Marco BelloПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время пресс-конференции во дворце Мирафлорес в Каракасе. 22 августа 2017
© REUTERS / Marco Bello
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время пресс-конференции во дворце Мирафлорес в Каракасе. 22 августа 2017

Нефть в обмен на реструктуризацию

 

 

Политическое сближение Венесуэлы с Россией в 2000-х годах привело к заключению целого ряда контрактов, выгодных для обеих сторон. "Москва получила доступ к добыче нефти, но и не только: например, был построен завод по производству автоматов Калашникова", — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Эмиль Дабагян. Закупку российской промышленной продукции, к которой в тот момент приступила Венесуэла, страна финансировала за счет российских кредитов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не объявит дефолт
В 2011 году Каракас заимствовал у Москвы четыре миллиарда долларов, а общая сумма задолженности с тех пор составила восемь миллиардов. 

В распоряжении отечественных компаний оказались большие объемы углеводородов, добытые за пределами России. Отечественные технические разработки были востребованы местной нефтяной компанией PDVSA. Благодаря помощи России, природные ресурсы добываются сегодня в тех месторождениях, откуда местные специалисты извлечь их не могли.

Экономическое сближение с Венесуэлой шло рука об руку с политическим. "Покойного президента страны Уго Чавеса в Кремле уважали как лидера, влиятельного в масштабах всей Южной Америки. Развивавшиеся им идеи "Боливарианской революции" в течение какого-то времени пользовались успехом на континенте. Для Кремля "дружба" с Чавесом имела значение и в контексте российско-американской напряженности. После того как Вашингтон поддержал Михаила Саакашвили в Грузии, российские власти отыскали себе союзника не так далеко от границ США",  — рассказал РИА Новости заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

© AP Photo / Henny Ray AbramsЗдание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Henny Ray Abrams
Здание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors в Нью-Йорке, США

С черного золота сошла позолота 

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 5 октября 2017
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Мадуро заявил, что Венесуэла выстоит под давлением США
Кризис боливарианской экономической модели обозначился вскоре после падения цен на нефть в 2014 году. На вопрос, сколько должно стоить черное золото, чтобы Каракас смог вздохнуть с облегчением, Макаркин отвечает: "Больше 100 долларов". За последние три года, когда нефть продавалась по цене, существенно ниже этой отметки, ВВП Венесуэлы сократился на 36%. Структура экономики, при которой 95% экспорта составляет продажа углеводородов, предопределила наступление длительной рецессии. Однако Каракас все-таки продолжает верить, что однажды нефтяные котировки пойдут вверх.

Президент Николас Мадуро, в октябре этого года побывавший с визитом в России, заявил, что его страна сохраняет платежеспособность и готова погасить задолженность, однако просит отсрочки. Согласно условиям, которые предлагает Москва, речь может идти о продлении срока выплат на 10 лет. Чтобы добиться выгодных для себя договоренностей, Венесуэле придется пойти на уступки. В частности, предполагается, что до конца этого года должна быть выплачена крупная часть российского долга, без чего соглашение о реструктуризации не вступит в силу. Речи о списании, таким образом, не идет.

Международное кредитное агентство Standard & Poor's, не дожидаясь решения российских и китайских властей, уже объявило о снижении суверенного рейтинга Венесуэлы по отдельным показателям до уровня D, что соответствует дефолту. 

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас. Архивное фото
© AFP 2017 / Federico Parra
Венесуэла обвинила США в "психологическом терроризме"
Алексей Макаркин в разговоре с РИА Новости предостерег от упрощенного подхода по отношению к Венесуэле.

"Неправильно и недальновидно рассматривать эту страну как своего рода плацдарм России — хотя бы потому, что у Каракаса на протяжении многих лет в ходу своя собственная программа, основанная на ценностях, которые Москва не обязательно разделяет. Венесуэла считает себя носительницей ценностей "Боливарианской революции", что предполагает, по крайней мере в теории, большой интеграционистский проект в регионе. Речь идет о государстве с амбициями, но находящемся в трудном положении", — резюмирует эксперт.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017

По мнению Макаркина, с политической точки зрения России выгодно сохранение наследников Уго Чавеса у власти. "Оппозиция, которая выступает за смену режима, довольно враждебно относится к нефтяным сделкам с Москвой, заключенным чавистами. Смена власти в Венесуэле способна поставить эти соглашения под сомнение", — считает эксперт.

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