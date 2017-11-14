Россия ратифицировала соглашение о сотрудничестве стран СНГ в ликвидации ЧС

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратифицировании соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Ратифицировать соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подписанное в поселке Бурабай (республики Казахстан) 16 октября 2015 года", — говорится в документе.

Соглашение направлено на установление форм сотрудничества в области предупреждения ЧС в странах СНГ, определение порядка взаимной помощи в ликвидации таких ситуаций, а также на оказание содействия формированиям, следующим через территории государств-участников СНГ для ликвидации ЧС.

Основными формами сотрудничества, которые предусмотрены соглашением, будет взаимное оповещение о ЧС, их прогнозирование и мониторинг, планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.