В ГД заявили о планах создать комиссию между парламентами России и Словакии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах создания комиссии высокого уровня между парламентами России и Словакии.

В понедельник Володин проводит в Госдуме встречу с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко.

"Ваш визит, думаю, будет насыщен и встречами, и контактами, это важно, учитывая, что парламентское измерение должно работать на конечный результат, должен быть эффект от наших коммуникаций. Тем более мы планируем обсуждать создание комиссии высокого уровня, в рамках которой мы могли бы ежегодно собираться и обсуждать те вопросы, которые требуют реакции парламентов", — сказал Володин.

Спикер напомнил, что аналогичная комиссия уже работает с парламентами Италии, Южной Кореи, Казахстана, со следующего года планируется подключить Францию.