Кремль сообщит о дате послания президента Федеральному собранию

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о дате ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию, это будет сделано после того, как глава государства примет решение о сроках его оглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не смогу ответить на ваш вопрос. Вы знаете, что после того, как президент принимает решение о сроках оглашения послания, мы делаем соответствующее сообщение. До сих пор мы ничего не сообщали о сроках, сообщим своевременно", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, действительно ли в Кремле рассматривается вариант переноса ежегодного послания на февраль следующего года, как об этом сообщают СМИ.

Глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Оно включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

По традиции, на оглашении послания присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ.

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году выступил с посланием Федеральному собранию в Георгиевском зале Кремля 1 декабря.