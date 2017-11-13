В Кремле подтвердили встречу Путина и главы Южной Осетии 14 ноября

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 14 ноября проведет встречу с лидером Южной Осетии Анатолием Бибиловым, сообщает пресс-служба Кремля.

"Четырнадцатого ноября президент РФ Путин встретится с президентом Республики Южная Осетия Бибиловым, который посетит Российскую Федерацию с официальным визитом", — говорится в сообщении.

В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, аспекты работы по реализации договора между РФ и Южной Осетией о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, а также дальнейшие пути совершенствования внешнеполитической координации.