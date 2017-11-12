МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что полноформатная двусторонняя встреча между президентами России и США на саммите АТЭС не состоялась из-за американской администрации.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что американская сторона пыталась согласовать отдельную двустороннюю встречу американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным во Вьетнаме во время саммита АТЭС, но предложила время и место, которые устраивали только их.

"В дипломатии жесткие условия проведения встречи означают готовность к ее срыву. Администрация США сорвала переговоры, ибо не хотела, чтобы они состоялись", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

О готовности провести отдельные переговоры с Путиным Трамп заявлял задолго до начала саммита АТЭС, однако потом от американской стороны стала поступать противоречивая информация. По прибытии Трампа во Вьетнам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что формальной встречи двух лидеров не будет. В Москве на это ответили, что продолжают "терпеливо работать" над ее организацией. Песков выражал уверенность, что, находясь в одном городе и на одном саммите, Путин и Трамп так или иначе пересекутся. Хотя отдельной встречи лидеров так и не произошло, контакты двух президентов в ходе саммита АТЭС были множественными, рассказал позднее пресс-секретарь президента РФ.

Источник РИА Новости в субботу сообщал, что проблемой, из-за которой не состоялась "двусторонка", стала невозможность сторонами согласовать "территорию" проведения встречи. Несмотря на то, что двусторонние встречи в рамках крупноформатных мероприятий проводятся в зданиях страны-хозяйки, сами комнаты имеют "территориальную" принадлежность — в зависимости от того, за какой делегацией они закреплены. Согласно протоколу, встречи последовательно чередуются: если в прошлый раз встречались в помещении, хозяйкой которой была одна страна, то в следующей раз эта делегация "пойдет в гости".

Во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам Путин заявил, что полноформатные переговоры с Трампом не состоялись из-за несовпадения графиков президентов и "определенных формальностей протокола", с которыми командам, "к сожалению, справиться не удалось".

В дипломатии жесткие усл. проведения встречи означают готовность к ее срыву. Адм.США сорвала переговоры, ибо не хотела, чтобы они состоялись — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 ноября 2017 г.

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