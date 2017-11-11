Полонский и Собчак провели рабочую встречу, сообщили в штабе бизнесмена

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заявившие о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году телеведущая Ксения Собчак и бизнесмен Сергей Полонский провели рабочую встречу, предполагается их дальнейшая дискуссия, сообщил в субботу РИА Новости глава штаба бизнесмена Максим Шингаркин.

"Кандидаты Полонский и Собчак встретились на нейтральной территории для того, чтобы пожать друг другу руки, это рабочая встреча. Дискуссия кандидатов предполагается", — сказал Шингаркин, отметив, что формат дискуссии пока обсуждается.

Ранее Шингаркин сообщил РИА Новости, что Полонский 14 ноября представит свою предвыборную программу.

Бизнесмен заявил о своем намерении претендовать на пост президента России в Мосгорсуде, который рассматривал обжалование решения об амнистии по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и оставил приговор без изменения.

Полонский до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити". Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.

Собчак, также ранее заявившая о своем намерении принять участие в выборах, позиционирует себя как кандидата "против всех".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.