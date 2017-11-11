В штабе Полонского сообщили, во сколько обойдется его предвыборная кампания

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский, заявивший о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, потратит около 10 миллионов долларов личных сбережений на основные расходы предвыборного штаба, избирательная кампания обойдется в 300-400 миллионов рублей, сообщил РИА Новости глава штаба Максим Шингаркин.

"Ориентировочная сумма 10 миллионов долларов — эти деньги будут не единственные в избирательной кампании, они создадут базу основных расходов. Это либо будут непосредственно его деньги личные, либо деньги наиболее близких друзей, то есть это даже не партнеры, а друзья", — сказал Шингаркин.

"Без этапа сбора подписей, мы считаем, что все это обойдется в 300-400 миллионов рублей. И мы считаем, что если люди получат интерес, то ориентируясь, что 20 миллионов людей за нас проголосуют, и если каждый из желающих за нас проголосовать, заплатит хотя бы 100 рублей, то получится сумма 2 миллиарда. Мы рассчитываем, что 20 миллионов, которые за нас проголосуют, создадут основное тело избирательного фонда", — пояснил он.

Ранее Шингаркин сообщил, что Полонский представит предвыборную программу 14 ноября.

Бизнесмен заявил о своем намерении претендовать на пост президента России в Мосгорсуде, который рассматривал обжалование решения об амнистии по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и оставил приговор без изменения.

Полонский до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити". Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.