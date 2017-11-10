Трамп оказался не готов к переговорам с Путиным, заявил Пушков

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на приеме в честь лидеров саммита АТЭС в Дананге, отметив ее краткосрочность.

Ранее сообщалось, что Трамп покинул зал, где проходил торжественный прием, до его окончания, во время ужина Путин и Трамп не общались. Лидеры стран просто поприветствовали друг друга рукопожатием.

"Встреча лидеров России и США в Дананге стала рекордной по краткости. К переговорам Трамп оказался не готов — он связан по рукам и ногам", — написал Пушков в Twitter.

Также Пушков подчеркнул, что отношения между США и Россией "зависли на крайней точке маятника на отметке "минус". "Сегодня ничто не способно заставить маятник начать обратное движение", — отметил сенатор.