Якеменко опубликовал часть предвыборной программы о здравоохранении

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сооснователь движения "Наши" Борис Якеменко, который намерен баллотироваться на пост президента России, опубликовал расширенную часть своей предвыборной программы по реформе здравоохранения. Автор проекта предлагает освободить врачей от административной и бумажной работы, а эффективность работы медиков оценивать не объемом работы с пациентами, а уровнем здоровья населения.

Здоровье пациентов и престиж профессии

Реформу здравоохранения Якеменко хочет сделать одним из основных направлений развития России в случае своего избрания на высший государственный пост.

В проекте реформы, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, Якеменко предлагает до 2019 года освободить врачей от административной и бумажной работы, которая сегодня занимает до 70-80% их рабочего времени, и переложить эти функции на специальный аппарат клиник.

При этом до 2020 года, по данным проекта, планируется отменить критерии эффективности работы, по которым сегодня доходы врача обусловлены объёмом работы с пациентами, а не уровнем их здоровья. "Такая система перестанет существовать", — считает Якеменко.

Также в проекте автор предлагает с 2019 года ввести программу нормирования труда врачей с целью снизить нагрузку на них, увеличить количество медработников среднего звена и расширить их функции, а также отменить систему, предусматривающую заранее оговоренное время продолжительности приема пациента. "Врач должен уделить больному столько внимания, сколько ему требуется",- поясняет политик.

В своей программе автор декларирует ежегодное увеличение с 2019 года зарплат работников в больницах и поликлиниках, что должно повысить престиж работы в медицинской сфере и помочь бороться с взяточничеством в здравоохранении.

Фельдшерские пункты и нетрадиционная медицина

С 2020 года автор программы планирует начать возвращение в провинцию фельдшерских пунктов, медицинских центров, участковых и районных больниц и их техническое оснащение в виде внедорожных машин, санитарной авиации, передвижных центров здоровья, чтобы к 2024 году более 60% жителей сельских местностей имели возможность получать первичную медицинскую помощь.

Необходимо, по мнению, Якеменко, точно определить место "нетрадиционной", "альтернативной" медицины в системе современного здравоохранения, окончательно отделив эту медицину от шарлатанства. "Сегодня не только в России, но и по всей Европе стремительно возрастает интерес к такой медицине", — отмечает он.

Автор проекта считает необходимым уже с 2018 года открыть широкую дискуссию о нравственных проблемах, связанных с пересадкой органов, эвтаназией, клонированием, искусственным оплодотворением, суррогатным материнством, необходимостью сообщать неизлечимо больному о скором и неизбежном финале.

"Сегодня эти области находятся в "подвешенном состоянии", их статус и правомочность никак не определены, что приводит не только к спорам и конфликтам, но открывает широкие возможности для преступлений и увеличивает страдания людей", — утверждает Якеменко.

Также автор говорит о том, что самого пристального внимания со стороны руководителя государства требует коммерческая медицина, которая в ближайшие годы сможет сыграть важную роль в модернизации отечественного здравоохранения. Именно в этой сфере, по его мнению, могут быть обозначены новые точки роста медицинских знаний, инноваций, технологий.

В проекте отмечается, что до 2020 года предполагается резко повысить (до 70% всех средств в медицине) инвестиции в здравоохранение, а до 2022 года определить в России 10 территорий, где будут создаваться с нуля медицинские кластеры по принципу "наукоградов".

"Кластеры должны состоять из медицинского комплекса специализированных клиник (клиника общего профиля, научно-исследовательский центр, учебный комплекс и так далее) и элементов инфраструктуры", — поясняет Якеменко.

Повышение качества обучения и ужесточение наказаний за нападение на врачей

Согласно проекту, в 2019 году планируется принять масштабную программу повышения уровня и качества обучения студентов по специальности "медицина", для чего ввести тщательный отбор абитуриентов, поступающих в высшие и средние учебные образовательные учреждения медицинского профиля (отбор должен включать и специальное собеседование), жесткие критерии перехода с курса на курс и выпуска.

При этом с 2020 года предлагается резко ужесточить уголовное наказание за нападения на врачей во время исполнения ими своих обязанностей (прежде всего врачей скорой помощи), особое внимание уделить развитию службы охраны материнства и детства, особенно в регионах.

Также с 2020 года автор программы хотят начать внедрение программы по созданию адекватной паллиативной помощи пациентам с болезнями, приводящими к ограничению жизнедеятельности и обладающими неуклонно прогрессирующим течением (онкология, инсульты, нейродегенартивные заболевания, генетические болезни и так далее).

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

В начале сентября основатель "Православного корпуса" движения "Наши", один из создателей самого движения Якеменко заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в 2018 году.