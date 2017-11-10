РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ФОМ

Сюжет:
"Общественные мнения" (242)
12:5410.11.2017
0703
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Результаты исследования фонда "Общественное мнение" свидетельствуют о том, что 81% россиян удовлетворены работой Владимира Путина на посту президента РФ, при этом рейтинг доверия главы государства составляет 80%.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Социологи выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина

Отвечая на вопрос, хорошо или плохо работает президент на своем посту, 81% респондентов ответили "хорошо", 10% — выбрали пункт "плохо", еще 8% затруднились ответить. В январе 2017 года, по данным опроса, хорошей работу президента считали 82% россиян, плохой — 11%, затруднились ответить 7%.

Самый высокий показатель на данный момент в 2017 году зафиксирован 29 октября, тогда работой президенты были довольны 83% респондентов, 10% — выражали недовольство и 8% — затруднялись ответить. При этом самый низкий в нынешнем году был в мае 2017 года, тогда 78% респондентов говорили о хорошей работе, 13% — выражали недовольство и 8% затруднялись ответить.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Политологи объяснили, с чем связан пик доверия Путину в России
О доверии к Путину, по данным за ноябрь, говорят 80% опрошенных россиян: 41% которых отвечали, что "безусловно доверяют", а 39% выбирали пункт "скорее доверяю". При этом 9% опрошенных отвечали, что "скорее не доверяют", а 6% "безусловно не доверяют", 5% респондентов затруднились ответить.

Также опрошенным задавали вопрос о том, больше или меньше они стали доверять Путину за последний месяц. По данным опроса, 27% россиян выбрали пункт "больше", 14% респондентов "меньше", 59% затруднились ответить.

Опрос проведен 4-5 ноября в 207 населенных пунктах и 73 субъектах РФ среди 3 тысяч респондентов.

Вы бы проголосовали за Путина на президентских выборах в 2018 году?
Результаты

  • 67.9%

    Да, я доволен(льна) его работой

  • 11.4%

    Пока не знаю, решу ближе к выборам

  • 20.7%

    Нет, я поддерживаю другого кандидата
Все опросы
Голосовать
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще". Однако многие политологи сходятся во мнении, что Путин выставит свою кандидатуру на выборах.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена