Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ФОМ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Результаты исследования фонда "Общественное мнение" свидетельствуют о том, что 81% россиян удовлетворены работой Владимира Путина на посту президента РФ, при этом рейтинг доверия главы государства составляет 80%.

Отвечая на вопрос, хорошо или плохо работает президент на своем посту, 81% респондентов ответили "хорошо", 10% — выбрали пункт "плохо", еще 8% затруднились ответить. В январе 2017 года, по данным опроса, хорошей работу президента считали 82% россиян, плохой — 11%, затруднились ответить 7%.

Самый высокий показатель на данный момент в 2017 году зафиксирован 29 октября, тогда работой президенты были довольны 83% респондентов, 10% — выражали недовольство и 8% — затруднялись ответить. При этом самый низкий в нынешнем году был в мае 2017 года, тогда 78% респондентов говорили о хорошей работе, 13% — выражали недовольство и 8% затруднялись ответить.

О доверии к Путину, по данным за ноябрь, говорят 80% опрошенных россиян: 41% которых отвечали, что "безусловно доверяют", а 39% выбирали пункт "скорее доверяю". При этом 9% опрошенных отвечали, что "скорее не доверяют", а 6% "безусловно не доверяют", 5% респондентов затруднились ответить.

Также опрошенным задавали вопрос о том, больше или меньше они стали доверять Путину за последний месяц. По данным опроса, 27% россиян выбрали пункт "больше", 14% респондентов "меньше", 59% затруднились ответить.

Опрос проведен 4-5 ноября в 207 населенных пунктах и 73 субъектах РФ среди 3 тысяч респондентов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще". Однако многие политологи сходятся во мнении, что Путин выставит свою кандидатуру на выборах.