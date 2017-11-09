Собчак провела встречу с Касьяновым, сообщил представитель телеведущей

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, планирующая баллотироваться в президенты РФ, провела встречу с председателем ПАРНАС Михаилом Касьяновым, сообщила РИА Новости официальный представитель телеведущей Ксения Чудинова в четверг.

"Да, мы встречались, как и встречаемся со всеми представителями партий, общественных организаций разных, и так далее", — сказала Чудинова.

Ранее Касьянов сообщил, что ПАРНАС выступает за консолидацию оппозиционных сил на выборах президента России. В частности, он предложил включить в коалицию Собчак, Григория Явлинского и Алексея Навального, который, как отмечал ЦИК РФ, из-за судимости не имеет права выдвигаться на выборах-2018. Сам Касьянов баллотироваться не собирается.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.