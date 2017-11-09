Симоньян прокомментировала слова Собчак об антироссийских санкциях

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова Ксении Собчак в интервью телеканалу CNN, где та сказала, что поддерживает санкции против России со стороны США.

Ранее Собчак в интервью телеканалу CNN заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США. По ее мнению, Россия нарушила нормы международного права, согласно которым "Крым — украинский". При этом, по ее словам, США должны разделять в своей санкционной политике власти РФ и обычных граждан.

"Если бы американский политик сказал в эфире российского телеканала, что он поддерживает санкции в отношении Америки, его бы разорвали на маленькие кусочки. Он бы не успел выйти из студии, его просто гости в студии разодрали бы на куски", — сказала Симоньян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".