Россия будет зеркально отвечать на притеснения СМИ в США, заявил Климов

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Россия будет адресно и зеркально отвечать на любое притеснение российских СМИ в США, мгновенно реагируя на факты такого противодействия, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети "российского государственного видеоконтента". Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США. Авторы законопроекта, очевидно, планируют запретить какие-либо контрактные коммерческие обязательства, предполагающие включение российских телеканалов в пакеты. Пояснениями со стороны сенатского комитета РИА Новости пока не располагает.

"Это недружественный акт по отношению к России. Как только эти решения будут воплощаться в жизнь, мы будем отвечать адресно, зеркально и мгновенно", сказал Климов.

По словам сенатора, следует реагировать "не на то, что говорят, а по конкретным фактам".