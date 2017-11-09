Президент Сербии может посетить Москву в середине декабря

БЕЛГРАД, 9 ноя — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич может посетить Москву в середине декабря, сообщает кабинет главы республики.

"Президент Вучич сказал, что очень важно, что (он) получит возможность обсудить с президентом (России Владимиром) Путиным двусторонние отношения, а также конкретные предложения по развитию политического диалога и экономического сотрудничества Республики Сербии и Российской Федерации", — говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующее приглашение от Путина Вучичу передал посол РФ в Сербии Александр Чепурин.

Президент Сербии также планирует обсудить с Путиным положение дел на западных Балканах и в Европе, глобальную политическую и экономическую ситуацию.