Митинг ЛДПР в поддержку независимости Каталонии в Москве завершился

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Продолжавшийся более получаса митинг ЛДПР в поддержку независимости Каталонии у генерального консульства Испании в Москве завершился, передает корреспондент РИА Новости.

У здания в Стремянном переулке в четверг собралось около 100-150 человек, одетых в куртки с партийной символикой ЛДПР, в руках у митингующих были флаги партии и плакаты с лозунгами: "Свободу народам Испании" и "Руки прочь от Каталонии". Мероприятие началось в запланированное время — в 12.00 мск. По словам организаторов, акция была согласована с властями Москвы.

В ходе своего выступления на мероприятии лидер партии Владимир Жириновский призвал генерального консула Испании перестать "выглядывать из-за занавески" и выйти к митингующим, однако из здания посольства никто не вышел. Сотрудники консульства наблюдали за происходящим изнутри здания.

Жириновский, как напоминает пресс-служба партии, считает, что ЕС применяет двойные стандарты: с одной стороны, европейские политики отказываются признавать референдумы — высшую форму волеизъявления граждан — в Крыму или Каталонии, а с другой признает независимость Косово — фактически захваченной сербской территории, где не проводилось никакого референдума о независимости, а лишь было принято постановление местного парламента.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Официальная позиция Москвы заключается в том, что ситуация с референдумом в Каталонии является внутренним делом Испании.