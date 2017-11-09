Вице-спикер парламента Крыма считает слова Собчак о санкциях глупостью

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Заявление телеведущей Ксении Собчак, объявившей о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, об оправданности антироссийских санкций — неимоверная глупость, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Ранее Собчак в интервью телеканалу CNN заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США. По ее мнению, Россия нарушила нормы международного права, согласно которому "Крым — украинский". При этом, по ее словам, США должны разделять в своей санкционной политике власти РФ и обычных граждан.

По словам вице-спикера крымского парламента, непонятно, с какой целью Собчак выступает с подобными заявлениями. "Или она не понимает, что происходит в мире, или эти заявления — пиар-ход и желание заработать себе какие-то плюсы. Но это глупость неимоверная. Это, наверное, единственный человек во всей России, который это говорит", — сказал Фикс.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах, она позиционирует себя как кандидата "против всех".