Вице-спикер парламента Крыма считает слова Собчак о санкциях глупостью

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Заявление телеведущей Ксении Собчак, объявившей о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, об оправданности антироссийских санкций — неимоверная глупость, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.CNN заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США. По ее мнению, Россия нарушила нормы международного права, согласно которому "Крым — украинский". При этом, по ее словам, США должны разделять в своей санкционной политике власти РФ и обычных граждан.
По словам вице-спикера крымского парламента, непонятно, с какой целью Собчак выступает с подобными заявлениями. "Или она не понимает, что происходит в мире, или эти заявления — пиар-ход и желание заработать себе какие-то плюсы. Но это глупость неимоверная. Это, наверное, единственный человек во всей России, который это говорит", — сказал Фикс.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах, она позиционирует себя как кандидата "против всех".