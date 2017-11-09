Пушков предложил ответ на "выдавливание" российских СМИ из США

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. "Наиболее антироссийские" СМИ США, работающие в России, должны быть лишены как права на аккредитацию в госструктурах, так и возможности получать интервью у госчиновников, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"В качестве одной из превентивных мер, я считаю, необходимо наиболее антироссийские СМИ США, работающие в России, лишить возможности получать интервью у представителей государственных структур, задавать им вопросы на пресс-конференции, получать аккредитацию в этих структурах", — сказал он на заседании комиссии.

Сенатор подчеркнул, что степень давления на RT в США достигла практически крайней точки.

"Думаю, наши американские контрагенты должны знать, что Россия ответит на "выдавливание" наших СМИ точно такими же мерами", — заявил Пушков.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по якобы имевшему место влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.

Российские власти неоднократно высказывались в поддержку телеканала, а также заявляли о возможности введения зеркальных мер в отношении американских СМИ.