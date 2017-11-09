Собчак поддержала санкции США против России

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на выборах президента в 2018 году, заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США, но считает, что граждане не должны от этого страдать.

"Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский", — сказала она в интервью телеканалу CNN.

При этом, по словам Собчак, США должны разделять власти России и обычных граждан. "Это правильно, я поддерживаю эти санкции (санкции США против России — ред.). Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают", — считает она.

Главная задача Москвы

Ксения Собчак в октябре на своей первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской гонке заявила, что считает Крым украинским, а восстановление отношений с Киевом — главной задачей Москвы.

"Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема", — отметила Собчак.

При этом телеведущая заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме: закон запрещает призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но допускает высказывание своего мнения, не совпадающего с государственным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что высказывания Собчак о Крыме являются неправильными "по сути и форме". Он добавил, что полуостров де-юре и де-факто принадлежит России.

"Шансы неплохо выступить"

Заявление Ксении Собчак об участии в президентских выборах вызвало широкий информационный резонанс, отметил в октябре генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Как показал недавний опрос ВЦИОМ, имя телеведущей известно практически всем россиянам (98 процентов), а о ее намерении баллотироваться на выборах президента знают три четверти из них.

"Это подтверждает ее репутацию умелого публичного спикера и создает шансы неплохо выступить и на политической арене", — сказал Федоров, комментируя результаты опроса.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О планах баллотироваться, помимо Собчак, уже объявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, а также журналистка и правозащитник Екатерина Гордон и лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова.

В среду стало известно о выдвижении в кандидаты лидера КПРФ Геннадия Зюганова.