Путин и Назарбаев по итогам переговоров примут совместное заявление

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров в четверг в Челябинске примут совместное заявление; в рамках российско-казахстанского форума состоится подписание документов, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Путиным и Назарбаевым будет подписано Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипотношений", — сказал Ушаков.
Также будет подписан пакет совместных документов, в том числе межправительственных, региональных и корпоративных.