Путин и Назарбаев по итогам переговоров примут совместное заявление

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров в четверг в Челябинске примут совместное заявление; в рамках российско-казахстанского форума состоится подписание документов, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что оба президента выступят на пленарном заседании Форума, запланированы выступления министров образования двух стран, руководителей региона.

"Путиным и Назарбаевым будет подписано Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипотношений", — сказал Ушаков.

Также будет подписан пакет совместных документов, в том числе межправительственных, региональных и корпоративных.