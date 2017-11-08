В ЦИК заявили, что не будут проводить разукрупнение избирательных участков

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в ближайшей перспективе не будет проводиться разукрупнение избирательных участков.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

"Никакого разукрупнения участков более не будет, мы не сможем столь динамично переформатировать те банки данных, которые мы создаем, и формировать комиссии в таком авральном режиме. Это занятие не самое лучшее, поэтому по разукрупнению избирательных участков тема закрыта", — сказал Булаев на заседании Центризбиркома в среду.

При этом он отметил, что на повестке дня ЦИК в среду стоит вопрос по избирательным участкам в Московской области. "Сегодня мы примем такое решение только по Московской области",- сказал Булаев.

Зампред комиссии подчеркнул, что все остальные вопросы по разукрупнению участков " до следующего сезона".