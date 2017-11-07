В МИД России призвали силы, имеющие влияние в Ливане, к сдержанности

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Москва призывает все внешние силы, имеющие влияние на развитие обстановки в Ливане, к сдержанности и конструктивным подходам, заявили во вторник в МИД РФ.

Премьер-министр Ливана Саад Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, объявил о своей отставке в прямом эфире саудовского телеканала " Аль-Арабия ".

"Твердо поддерживая суверенитет, единство и территориальную целостность Ливана, Российская Федерация неизменно выступала и выступает за решение всех острых вопросов национальной повестки самими ливанцами, без внешнего вмешательства – через диалог и исключительно в правовом поле, с учетом интересов всех ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения", — говорится в комментарии министерства.

"Рассчитываем, что и на нынешнем, вызывающем тревогу развороте событий ливанцы сумеют договориться о решении, которое отвечало бы высшим интересам сохранения гражданского мира и стабильности в Ливане, безопасности этой страны и Ближнего Востока в целом. Одновременно призываем все внешние силы, имеющие влияние на развитие обстановки в Ливане, к сдержанности и конструктивным подходам, что особенно важно с учетом непростой общей ситуации в регионе", — добавили в российском МИД.