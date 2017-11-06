Аксенов назвал главные инструменты политики Киева в отношении Крыма

ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Основными инструментами политики киевских властей в отношении Крыма стали государственный террор, провокации, шантаж и запугивание, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Государственный террор, провокации, шантаж и запугивание являются главными инструментами политики Киева в отношении Крыма. Мировая общественность должна знать о водной и энергетической блокадах Крыма, о попытках диверсий и недавних терактах на объектах энергетической инфраструктуры полуострова", — сказал Аксенов на международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма", заключительная сессия которой проходит в Ливадийском дворце.

По его словам, все это – акты государственного терроризма, направленные именно против гражданского населения, против всех крымчан. В том числе против крымских татар, права которых украинская власть требует соблюдать, штампуя свои резолюции в ООН с завидными упорством и энергией.

"Такой абсурд возможен только в ядовитой атмосфере лжи, царящей сегодня в информационном и политическом пространстве Запада", — подчеркнул Аксенов.

На прошлой неделе были повреждены две линии газопровода среднего давления на южном берегу Крыма. Кроме того, произошло обрушение опоры ЛЭП. Без газоснабжения на сутки осталось несколько тысяч абонентов. Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела по факту повреждений газопроводов и ЛЭП в районе Алушты, квалифицировав их как диверсии.

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