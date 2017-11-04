Заслуживают осуждения. Посольство назвало бессмысленными санкции Канады

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Введение Канадой новых санкций в отношении России ведут Оттаву к черно-белому видению мира, который не соответствует современной геополитике. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Канаде Кирилл Калинин.

Дипломат подчеркнул, что решение расширить ограничительные меры является "абсолютно бессмысленным и заслуживающим осуждения". Это сделано в угоду "русофобскому лобби" и "международному мошеннику" Стивену Браудеру, добавил он.

Калинин пояснил, что Москва уже ответила на действия Оттавы. "Это не наш выбор, но в случае новых санкций наш ответ будет неизменным и взаимным с точки зрения количества и качества", — сказал он.

Канадский "акт Магницкого"

Ранее МИД Канады ввел санкции в отношении 30 граждан России. Все вошедшие в канадский черный список лица упоминались в различных редакциях "акта Магнитского" США.

В списке фигурируют, в частности, председатель СКР Александр Бастрыкин, экс-замглавы МВД Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев. Их активы будут заморожены, кроме того, им будет запрещен въезд на территорию страны.

Канадский "закон Магнитского" вводит санкции в отношении иностранных чиновников, которых подозревают в коррупции и нарушении прав человека. Он вступил в силу 19 октября. В Москве документ назвали "неприемлемым", подчеркнув, что он значительно осложняет отношения Москвы с Оттавой.

Зеркальные меры

В пятницу представитель МИД России Мария Захарова объявила о запрете на въезд в Россию целому ряду деятелей из Канады.

"Мы неоднократно предостерегали власти Канады от попыток оказания санкционного давления на Россию, предупреждали, что подобные действия без ответа не останутся", — заявила дипломат.

Точное число канадцев, в отношении которых введены санкции, не уточняется. В МИД подчеркнули, что ограничительные меры коснутся "тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений".

"Враждебный акт"

Введение ответных мер поддержали в российском парламенте.

Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий назвал это решение абсолютно оправданным шагом. Он добавил, что Канада идет в фарватере внешней политики США, и реагировать сдержанно на это уже нельзя.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал введение санкций "откровенно враждебным актом одного государства против другого".

"Хочется предложить канадцам удовлетворять свои идеологические амбиции не за наш счет. Их на это никто не уполномочивал, это не может рассматриваться как некая ответная мера или как собственно санкции, как их понимают в ООН", — написал Косачев в Facebook.

Зампред комитета Совфеда по международным делам, бывший посол России в США Сергей Кисляк также считает, что новые ограничительные меры ухудшат перспективы российско-канадских отношений.

"Введение этих санкций — не сюрприз, но это подтверждает политику Канады, говорящую об ожесточенном отношении Оттавы к нашей стране и о непонимании России", — сказал Кисляк.

Он добавил, что подобный шаг говорит о том, что Оттава "слепо следует в самом плохом смысле политике США" и продолжает агрессивную риторику по отношению к Москве.