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Политика

Левые в столице: в Москву 7 ноября съедутся коммунисты со всего мира

11:0503.11.2017
(обновлено: 11:12 03.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУчастники митинга сторонников КПРФ. Архивное фотоУчастники митинга сторонников КПРФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. КПРФ и ряд левых организаций 7 ноября с большим размахом планируют отметить день 100-летия Октябрьской революции, в центре Москвы запланировано проведение шествия и митинга, ожидается, что в мероприятии примут участие представители политических партий и движений из разных стран, в том числе Китая, КНДР, Кубы, Вьетнама, государств СНГ и многих других.

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Из Петербурга…

Торжественные мероприятия, приуроченные к юбилею Октябрьской революции, проходят в Санкт-Петербурге, начиная с 1 ноября. В Таврическом дворце 2-3 ноября КПРФ проводит международную встречу коммунистических и рабочих партий.

Коммунисты отмечают большой интерес к мероприятиям со стороны представителей зарубежных стран. На приглашение отметить эту дату вместе в России откликнулись представители политических партий и движений из 120 стран и 80 международных организаций, сообщил первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

"Это объяснимо: исторический маятник качается, и чем дальше он от 1991 года, тем ближе он к новому витку интереса к марксистско-ленинским взглядам, к новым шансам на построение мощной альтернативы капитализму, который по всем последним индикаторам движется к очередному крупному глобальному кризису", — сказал Мельников.

Агент службы безопасности во время открытия 19-го съезда Коммунистической партии Китая. 18 октября 2017
© REUTERS / Thomas Peter
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По словам депутата Госдумы от КПРФ Александра Ющенко, в мероприятиях принимают участие в том числе представители Компартии Китая, Трудовой партии КНДР, Компартии Украины, Кубы, Венгрии, Вьетнама, Чехии, представители политических партий Сирии, стран Латинской Америки, стран СНГ, Испании, Португалии, Греции и многих других. Все они приедут вечером 4 ноября в Москву и примут участие в демонстрации 7 ноября, сообщил Ющенко.

В северной столице 4 ноября у лидера КПРФ Геннадия Зюганова и приглашенных гостей еще запланировано посещение всех знаковых мест событий 1917 года – Смольный, кабинет Владимира Ленина, крейсер "Аврора" и Эрмитаж.

….В Москву

Жители России. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В воскресенье, 5 ноября коммунисты и их сторонники возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата, к Мавзолею Ленина, а в Лужниках пройдет торжественный вечер. На следующий день состоится открытие международного форума левых сил.

Для обмена мнениями, разговора об истории и актуальных задачах для гостей организована большая культурно-политическая программа, сообщил Мельников.

Кульминацией праздничных мероприятий станет шествие 7 ноября, которое стартует в 15.00 с Пушкинской площади в Москве и завершится митингом на Театральной площади. В них примут участие как иностранные делегации, так и представители левых организаций и движений России.

"Революция не синоним разрушения""

Революционный патруль проверяет документы у входа в Смольный. Петроград. 1917 год
© РИА Новости / Яков Штейнберг
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Петроград в октябре 1917. Фотохроника
По словам Мельникова, если смотреть на отражение 7 ноября "на российской политической сцене", то "власть не убегает от этой даты". "Идут программы, открываются выставки, проводятся "круглые столы", — сказал Мельников.

В то же время он подчеркнул, что в КПРФ категорически не согласны с представлениями о революции как о какой-то катастрофе. "Эволюция, конечно, всегда лучше, но и революция не синоним разрушения. Для нашей Родины революция сыграла созидательную роль", — считает Мельников.

Он отметил, что "Великий Октябрь вывел страну из социального тупика на дорогу стремительного развития, которая вознесла Советский Союз на передовые позиции в мире". "А почему все закончилось, как закончилось, это уже совсем иная тема для анализа, которая не имеет прямого отношения к той научной и справедливой идеологии, которая, несмотря ни на что живет и получает все новые и новые импульсы к развитию", — заключил он.

Проект Революция в каждом из нас
© Фото : предоставлено Александром Барановым
Маузер, серп и кожанка: фотограф из Волжского делает революционные портреты
Ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщал, что акции, приуроченные к праздничной дате, будут проходить не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей России.

Мероприятия в честь 100-летия революции намерена провести и "Справедливая Россия". Как отметил ранее лидер эсеров Сергей Миронов, партия 6 ноября в Санкт-Петербурге проведет театрализованное представление "Набат революции". Зампред фракции СР Елена Драпеко рассказала, что представление будет включать в себя выступление ведущих актеров, музыкальных и хореографических исполнителей, а также архивные записи первых лет революции, фрагменты художественных фильмов и мультимедийный контент в технике 3D.

Странная история товарища Ленина и гражданина Керенского
© Инфографика
Странная история товарища Ленина и гражданина Керенского
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